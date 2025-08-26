Обычные обезболивающие препараты могут способствовать устойчивости к антибиотикам

Ибупрофен и парацетамол могут незаметно усиливать одну из самых серьезных глобальных угроз здоровью – устойчивость к антибиотикам. Эти привычные безрецептурные препараты, к которым люди часто обращаются при боли или недомогании, оказались не такими безобидными, как считалось. Новое исследование Университета Южной Австралии показало, что и ибупрофен, и парацетамол способны провоцировать развитие устойчивости у бактерий. Причем их совместное применение усиливает этот эффект еще больше.

В рамках работы ученые изучили, как неантибиотические лекарства влияют на взаимодействие антибиотика широкого спектра действия – ципрофлоксацина – с кишечной палочкой (E. coli), одной из основных причин инфекций ЖКТ и мочевых путей. Оказалось, что ибупрофен и парацетамол значительно ускоряют мутации у бактерий, делая их высокоустойчивыми к лечению. При одновременном воздействии ципрофлоксацина с ибупрофеном и парацетамолом у бактерий наблюдалось большее количество генетических мутаций по сравнению с применением одного только антибиотика. Это способствовало ускоренному росту бактерий и быстрому развитию устойчивости. Особенно настораживает то, что бактерии стали не только устойчивыми к самому ципрофлоксацину, но и приобрели резистентность к нескольким другим антибиотикам из различных классов.

Исследователи также выявили генетические механизмы, отвечающие за формирование устойчивости: ибупрофен и парацетамол запускают защитные процессы в бактериях, которые мешают действию антибиотиков, вытесняя их и уменьшая их эффективность.

Всего исследование охватило девять препаратов, часто назначаемых в домах престарелых: ибупрофен (обезболивающее и противовоспалительное), диклофенак (противовоспалительное при артрите), парацетамол (средство от боли и жара), фуросемид (для снижения давления), метформин (применяется при диабете), аторвастатин (для понижения уровня холестерина), трамадол (сильный анальгетик после операций), темазепам (снотворное), псевдоэфедрин (противоотечное средство).