Стрессовые клетки мозга активируются каждый час, даже без стресса

Исследование Центра нейроэндокринологии Университета Отаго выявило, что клетки мозга, отвечающие за контроль стресса, активируются и деактивируются с регулярной периодичностью примерно раз в час, даже при отсутствии стрессовых факторов.

В работе, опубликованной в журнале PNAS, ученые применили оптический метод под названием фотометрия для наблюдения за активностью мозговых клеток у мышей и крыс. Исследователи направляли свет на мозг животных, что дало возможность отслеживать работу нейронов на протяжении всего дня и ночи, пока они свободно двигались. Это позволило проследить, как нейронная активность синхронизируется с циклами сна и бодрствования, а также с уровнем гормонов стресса. Исследователи установили, что особую роль в суточных ритмах выброса стрессового гормона играют нейроны, вырабатывающие кортиколиберин (КРГ).

Эти нейроны включаются и отключаются с регулярной периодичностью примерно каждый час. Интересно, что эта цикличность совпадала с фазами сна и бодрствования, что говорит о том, что их активность может быть напрямую связана с состоянием бодрствования. Исследователи также выяснили, что при искусственной стимуляции нейронов КРГ поведение животных заметно изменилось: те, кто до этого спокойно отдыхал, начинали проявлять повышенную активность.