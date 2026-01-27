x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Коррекция индекса массы тела и артериального давления может предотвратить деменцию

Исследования
Медицина
время публикации: 27 января 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 08:42
Коррекция индекса массы тела и артериального давления может предотвратить деменцию
AP Photo/M. Spencer Green

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, у людей с ожирением и гипертонией вероятность столкнуться с деменцией выше, чем у тех, кто не имеет этих факторов риска.

Деменция сегодня является серьезной и нарастающей проблемой для системы здравоохранения во всем мире, при этом эффективного лечения пока не существует. Заболевание сопровождается постепенным ухудшением когнитивных функций – памяти, мышления, способности рассуждать и принимать решения.

К наиболее распространенным формам деменции относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и их сочетание. Это прогрессирующее поражение мозга, при котором происходит повреждение нервных клеток, со временем приводящее к нарушениям памяти, речи, мышления, поведения и способности решать повседневные задачи.

Ученые проанализировали данные участников из Копенгагена и Великобритании и обнаружили четкую причинно-следственную связь между избыточной массой тела и развитием деменции.

Для этого был использован метод менделевской рандомизации – исследовательский подход, который по своей логике напоминает рандомизированные клинические испытания. В рамках этого метода генетические варианты, связанные с повышенным ИМТ, рассматриваются как естественные "заменители" воздействия, аналогичного действию лекарств, влияющих на массу тела. Поскольку такие генетические варианты распределяются случайным образом при передаче от родителей к детям, их влияние на риск заболевания можно оценить без искажения сопутствующими факторами.

Благодаря этому подходу исследователям удалось убедительно доказать прямую связь между высоким ИМТ и вероятностью развития деменции.

Кроме того, выяснилось, что значительную долю этого риска объясняет повышенное артериальное давление. Это указывает на то, что профилактика и своевременное лечение ожирения и гипертонии могут сыграть важную роль в снижении риска развития деменции.

Здоровье
