"Маген Давид Адом" сообщил о повышенной готовности перед Йом-Кипуром

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о завершении приготовлений к дню поста и покаяния Йом-Кипур. В этот день ежегодно сотрудники и волонтеры МАДА оказывают помощь тысячам людей: тем, кто плохо себя почувствовал из-за жары, поста, обезвоживания, а также из-за травм при езде на велосипедах и роликах.

Во время поста Йом-Кипур, который начнется с заходом солнца в среду, 1 октября и завершится вечером следующего дня, все машины МАДА будут укомплектованы, и 35 тысяч сотрудников и волонтеров организации будут находиться в режиме повышенной готовности, чтобы немедленно и профессионально отреагировать на любую ситуацию.

Ежегодно в телефонный центр МАДА поступает более двух тысяч вызовов в связи с несчастными случаями, плохим самочувствием из-за голода, началом схваток у женщин на поздних сроках беременности.

В связи с обстановкой в сфере безопасности МАДА обращается к израильтянам с просьбой заранее проверить, где находится ближайшее защищенное помещение в любом месте, где они находятся. Родители, чьи дети будут ездить на велосипедах, должны удостовериться, что дети знают инструкции, что делать при тревоге на открытом пространстве и понимают, как себя вести при звуке сирены.

В банке донорской крови МАДА призывают граждан прийти сдать кровь перед Йом-Кипуром и в течение недели Суккота, поскольку из-за праздников дефицит донорской крови для военнослужащих и для больниц становится наиболее острым. Адреса ближайших к вам станций сбора донорской крови можно узнать на сайте https://www.mdais.org/blood-donation.