Жир в печени, а не общий вес, повышает риски для здоровья у детей с ожирением

Израильские ученые под руководством исследователей из Тель-Авивского университета показали, что здоровье детей с ожирением зависит не от общего веса, а от уровня жира в печени.

В исследовании принял участие 31 израильский ребенок с ожирением. Были выбраны дети примерно одного возраста и массы тела, но одна группа оставалась метаболически здоровой, а другая уже демонстрировала признаки заболеваний: нарушения уровня глюкозы натощак, липидов крови, холестерина и артериального давления. Ученые применили новую технологию, которая позволяет точно измерить процент жира в печени по результатам МРТ-сканирования. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

У детей с признаками заболевания процент жира в печени достигал 14%, что в два с половиной раза выше, чем у здоровых детей с ожирением – всего 6%. При этом другие показатели, включая висцеральный жир вокруг внутренних органов, который считается важным индикатором метаболического риска, не различались между группами.

Исследователи подчеркивают, что жировая болезнь печени, когда более 5,5% органа состоит из жира, связана с диабетом, высоким давлением и апноэ сна. Но некоторые дети с ожирением не имеют жировой болезни печени. Анализ питания показал, что заболевшие дети потребляли больше натрия, переработанной пищи и определенных насыщенных жирных кислот из животного белка, особенно красного мяса.

Ученые отмечает, что средиземноморская диета может защитить от метаболических заболеваний даже при ожирении. Главный вывод ученых: здоровье детей с ожирением можно защитить даже без снижения веса, во многих случаях достаточно контролировать состав рациона.