x
16 марта 2026
|
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 марта 2026
|
16 марта 2026
|
последняя новость: 23:19
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу ВМС Корпуса стражей исламской революции в Тегеране

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 16 марта 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 22:14
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военно-воздушные силы Израиля атаковали главный штаб военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенный на территории крупного военного комплекса в восточном Тегеране. Удар был нанесен при точном наведении военной разведки и разведки ВМС ЦАХАЛа.

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, из этого штаба на протяжении многих лет командиры высшего звена управляли деятельностью флота и координировали террористические операции против Израиля и других государств в морском пространстве Ближнего Востока.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что ВМС КСИР несут прямую ответственность за нарушение свободы международного судоходства, атаки на гражданские суда, а также за переброску оружия и финансирование террористических структур иранского режима.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

