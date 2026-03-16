ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу ВМС Корпуса стражей исламской революции в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля атаковали главный штаб военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенный на территории крупного военного комплекса в восточном Тегеране. Удар был нанесен при точном наведении военной разведки и разведки ВМС ЦАХАЛа.

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, из этого штаба на протяжении многих лет командиры высшего звена управляли деятельностью флота и координировали террористические операции против Израиля и других государств в морском пространстве Ближнего Востока.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что ВМС КСИР несут прямую ответственность за нарушение свободы международного судоходства, атаки на гражданские суда, а также за переброску оружия и финансирование террористических структур иранского режима.