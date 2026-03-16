Трамп: "Не думаю, что война закончится на этой неделе, но это будет скоро"
время публикации: 16 марта 2026 г., 22:59 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 23:01
В беседе с журналистами в Белом доме президенту США Дональду Трампу был задан вопрос: закончится ли война с Ираном на этой неделе?
"Не думаю. Но это будет скоро", – ответил Трамп.
12-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники передал вечером 16 марта, что в Иерусалиме готовятся к тому, что война продлится еще как минимум месяц.