Трамп: "Не думаю, что война закончится на этой неделе, но это будет скоро"

В беседе с журналистами в Белом доме президенту США Дональду Трампу был задан вопрос: закончится ли война с Ираном на этой неделе?

"Не думаю. Но это будет скоро", – ответил Трамп.

12-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники передал вечером 16 марта, что в Иерусалиме готовятся к тому, что война продлится еще как минимум месяц.