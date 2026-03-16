x
16 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Не думаю, что война закончится на этой неделе, но это будет скоро"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 16 марта 2026 г., 22:59 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 23:01
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В беседе с журналистами в Белом доме президенту США Дональду Трампу был задан вопрос: закончится ли война с Ираном на этой неделе?

"Не думаю. Но это будет скоро", – ответил Трамп.

12-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники передал вечером 16 марта, что в Иерусалиме готовятся к тому, что война продлится еще как минимум месяц.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
