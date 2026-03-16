В Самарии военными застрелены двое камнеметателей
время публикации: 16 марта 2026 г., 23:23 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 00:15
Снайперы из 636-го батальона разведки "Ницан" застрелили двух камнеметателей в районе Синджиля. Ведется преследование еще одного участника нападений, передает пресс-служба ЦАХАЛа.
В сообщении ЦАХАЛа нападавшие названы террористами, которые на трассе забрасывали камнями автомобили с израильскими номерными знаками.
Источники в ПА уточняют: инцидент произошел около въезда в деревню Турмус-Айя, к северу от Рамаллы, убитым было по 16 лет.