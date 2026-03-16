В Самарии военными застрелены двое камнеметателей

Снайперы из 636-го батальона разведки "Ницан" застрелили двух камнеметателей в районе Синджиля. Ведется преследование еще одного участника нападений, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении ЦАХАЛа нападавшие названы террористами, которые на трассе забрасывали камнями автомобили с израильскими номерными знаками.

Источники в ПА уточняют: инцидент произошел около въезда в деревню Турмус-Айя, к северу от Рамаллы, убитым было по 16 лет.