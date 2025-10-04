Сладкие напитки связаны с риском депрессии у женщин

Новое исследование, выполненное учеными из Немецкого центра исследований диабета, показало, что сладкие напитки оказывают влияние не только на обмен веществ, но и на психическое состояние, особенно у женщин. Предполагается, что ключевую роль в этом играет уязвимый кишечный микробиом.

Известно, что регулярное употребление сладких напитков связано с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Все больше данных указывает и на их возможное воздействие на психику. Однако до сих пор оставалось неясным, есть ли прямая связь с развитием большого депрессивного расстройства (БДР) и какие механизмы могут быть вовлечены. Чтобы выяснить это, специалисты проанализировали данные когорты Марбург-Мюнстер. В исследование вошли взрослые в возрасте от 18 до 65 лет, набранные как из общей популяции, так и из учреждений первичной медицинской помощи в 2014-2018 годах. Всего было обследовано 932 человека: 405 пациентов с диагностированным БДР и 527 участников контрольной группы без психических нарушений.

Результаты показали связь между потреблением газированных напитков и наличием депрессии, а также степенью выраженности её симптомов. Наиболее заметный эффект наблюдался у женщин: у них высокое потребление сладкой газировки было связано с 17-процентным увеличением риска развития депрессии (коэффициент шансов 1,167) и более тяжелым ее течением.

Ученые предлагают возможный механизм, как возникает такой эффект. У женщин, регулярно пьющих сладкие газированные напитки, в кишечнике наблюдалось значительное увеличение числа бактерий рода Eggerthella. Ранее уже было установлено, что эти микроорганизмы чаще встречаются у людей с депрессией. Текущее исследование впервые убедительно показало, что Eggerthella может выступать посредником, соединяя потребление сладкой газировки с развитием симптомов депрессии.

Газированные напитки вроде колы или лимонада содержат не только глюкозу и фруктозу, но и разнообразные добавки – от консервантов до искусственных подсластителей. Такое сочетание способно нарушать баланс кишечной микрофлоры: создаются условия для размножения бактерий, вызывающих воспалительные процессы, а выработка защитных короткоцепочечных жирных кислот снижается. Эксперименты на животных показывают, что подобные изменения могут запускать воспаление в нервной системе и усиливать депрессивное поведение.

Исследователи обратили внимание, что выявленная связь оказалась специфичной для женщин. У мужчин, регулярно употреблявших сладкие газированные напитки, ни увеличения Eggerthella, ни корреляции с депрессивными симптомами обнаружено не было. Почему это различие существует, пока неизвестно: возможными объяснениями считаются гормональные факторы или особенности работы иммунной системы в зависимости от пола.