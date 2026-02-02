Использование ИИ в скрининге рака молочной железы снижает частоту поздней диагностики на 12%

Исследование показало, что применение искусственного интеллекта при скрининге рака молочной железы связано со снижением на 12% числа случаев рака, выявляемых в последующие годы, а также с более высокой долей ранней диагностики. По словам ученых, это крупнейшее на сегодняшний день исследование, посвященное использованию ИИ в маммографическом скрининге. В нем приняли участие 100 000 женщин в Швеции, проходивших обследование с апреля 2021 по декабрь 2022 года. Участниц случайным образом разделили на две группы: в одной маммограммы анализировались с помощью системы ИИ, в другой снимки оценивали два рентгенолога по стандартной схеме.

Алгоритм искусственного интеллекта анализировал изображения и распределял случаи с низким риском для однократного прочтения специалистом, а случаи с высоким риском – для двойной проверки. Кроме того, система выделяла подозрительные области, помогая врачам сосредоточиться на возможных патологиях. Согласно публикации в журнале The Lancet, использование ИИ в маммографическом скрининге позволило снизить частоту выявления рака в течение нескольких лет после обследования на 12%. В группе с применением ИИ зафиксировали 1,55 случая рака на 1000 женщин, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 1,76 на 1000.

В группе, где маммографию проводили с использованием ИИ, 81% случаев рака были обнаружены уже на этапе скрининга, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 74%. Кроме того, в "ИИ-группе" оказалось на 27% меньше случаев агрессивных форм заболевания по сравнению с участницами, чьи снимки оценивались по стандартной схеме. Ведущий автор исследования, доктор Кристина Ланг из Лундского университета, отметила, что применение искусственного интеллекта в маммографии способствует более раннему выявлению рака, однако этот подход имеет и определенные ограничения.

Рак молочной железы остается ведущей причиной смертности среди женщин в возрасте от 35 до 50 лет, и ежегодно во всем мире диагностируется свыше 2 миллионов новых случаев. Несмотря на продемонстрированные преимущества ИИ в процессе скрининга, исследователи подчеркивают, что технология не предназначена для замены медицинских специалистов. Для проведения обследования по-прежнему необходим как минимум один рентгенолог, который интерпретирует результаты при поддержке алгоритма.