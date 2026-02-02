Кнессет бойкотирует главу Верховного суда Амита, президент Герцог бойкотирует Кнессет

Президент Израиля Ицхак Герцог не примет участия в торжественном заседании Кнессета, посвященном 60-летию открытия нынешнего здания парламента.

В канцелярии президента объяснили его отсутствие "напряженным графиком", однако в политических кругах отмечают, что Герцог бойкотирует заседание в связи с тем, что туда не приглашен глава Верховного суда Ицхак Амит.

Депутаты от "Кахоль Лаван", НДИ и "Демократим" также не примут участия в заседании. Глава оппозиции Яир Лапид должен, согласно регламенту, выступать на заседании, поэтому не примет участия в бойкоте. Решение о бойкоте оппозиционные партии приняли накануне после обсуждения главами фракций.

В день праздника Ту би-Шват отмечается начало работы Кнессета первого созыва. В этом году отмечается и 60 лет открытия здания, в котором сегодня находится парламент. До сих пор ежегодно одним из приглашенных был глава Верховного суда. В этом году спикер парламента Амир Охана не пригласил судью Ицхака Амита.

Из канцелярии спикера передали: "По решению председателя Кнессета, на заседания был приглашен ограниченный состав старшего официального корпуса (סגל א), без представителей юридической системы. Так это было во время визита президента США Трампа, президента Аргентина Милея и визита премьер-министра Албании. Нет ничего из ряда вон выходящего в этом решении".