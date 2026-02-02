Перед реализацией соглашения с правительством Сирии в курдских городах введен комендантский час

"Сирийские демократические силы" объявили комендантский час в городах аль-Хасаке и Камышлы, в преддверии реализации соглашения, заключенного с центральным правительством Сирии. Документ, призванный стать окончательным, был подписан 30 января.

Лидер СДС Мазлум Абди сообщил, что его реализация начинается 2 февраля. Обе стороны отведут войска с передовых позиций на северо-востоке, а также из города Кобани. В аль-Хасаке и Камышлы будут введены ограниченные контингенты сил безопасности, но не подразделения сирийской армии.

Соглашение предусматривает интеграцию органов курдского самоуправления в государственные структуры, а ополченцев "Сирийских демократических сил" – в сирийскую армию. На деле речь о ликвидации фактической автономии, существовавшей в Сирийском Курдистане со времени гражданской войны.