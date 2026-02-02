x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 10:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 10:58
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Перед реализацией соглашения с правительством Сирии в курдских городах введен комендантский час

Сирия
Курды
время публикации: 02 февраля 2026 г., 09:40 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 10:09
Перед реализацией соглашения с правительством Сирии в курдских городах введен комендантский час
AP Photo/Baderkhan Ahmad

"Сирийские демократические силы" объявили комендантский час в городах аль-Хасаке и Камышлы, в преддверии реализации соглашения, заключенного с центральным правительством Сирии. Документ, призванный стать окончательным, был подписан 30 января.

Лидер СДС Мазлум Абди сообщил, что его реализация начинается 2 февраля. Обе стороны отведут войска с передовых позиций на северо-востоке, а также из города Кобани. В аль-Хасаке и Камышлы будут введены ограниченные контингенты сил безопасности, но не подразделения сирийской армии.

Соглашение предусматривает интеграцию органов курдского самоуправления в государственные структуры, а ополченцев "Сирийских демократических сил" – в сирийскую армию. На деле речь о ликвидации фактической автономии, существовавшей в Сирийском Курдистане со времени гражданской войны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Партия турецких курдов призвала Сирию снять блокаду Кобани, вернув воду и электричество
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Перемирие с курдами в Сирии продлено на 15 дней