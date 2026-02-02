x
Израиль

"Кан": полиция отказалась сотрудничать с ЦАХАЛом в вопросе задержания ультраортодоксов-дезертиров

Полиция
Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 02 февраля 2026 г., 10:02
"Кан": полиция отказалась сотрудничать с ЦАХАЛом в вопросе задержания ультраортодоксов-дезертиров
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция отклонила просьбу командующего кадровым отделом генштаба ЦАХАЛа генерал-майора Дадо Бар-Калифы сформировать порядок задержания ультраортодоксов-дезертиров.

Как сообщает "Кан", речь идет не о плановых операциях, а о случайных задержаниях.

Согласно опубликованной информации, в полиции отказались сформировать согласованный порядок действий с армией, несмотря на то, что Бар-Калифа готов был гарантировать, что в случаях случайного задержания дезертиров полицейскими представители военной власти прибудут на место в течение 20-30 минут.

В полиции заявляют, что не могут взять на себя такую задачу из-за нехватки сил, а также высокой вероятности возникновения беспорядков.

Из пресс-службы полиции передали: "Согласно распоряжениям, действующим в полиции, по вопросу о контактах с дезертирами и "уклонистами", полицейские обязаны передать им требование явиться в военную полицию для дальнейшего рассмотрения их дела".

Израиль
