Стрельба в Иблине, убит мужчина
время публикации: 02 февраля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 09:52
Утром 2 февраля в деревне Иблин (на севере Израиля, около Шфарама) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 50 лет.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.
Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.
В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 26 израильских арабов.