02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Стрельба в Иблине, убит мужчина

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 02 февраля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 09:52
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 2 февраля в деревне Иблин (на севере Израиля, около Шфарама) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 50 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 26 израильских арабов.

