Стрельба в Иблине, убит мужчина

Утром 2 февраля в деревне Иблин (на севере Израиля, около Шфарама) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 50 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 26 израильских арабов.