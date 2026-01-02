Даже умеренное употребление алкоголя может повысить риск развития рака полости рта

Новые данные показывают, что даже умеренное потребление алкоголя может быть опасным. Крупное индийское исследование выявило: уже одна стандартная порция напитка в день повышает риск рака полости рта примерно на 50%, особенно если речь идет об алкоголе домашнего или местного производства. А в сочетании с жевательным табаком риск возрастает настолько, что такое сочетание, по оценкам, может объяснять почти две трети случаев заболевания в стране.

В исследовании, опубликованном в BMJ Global Health, сравнили людей с раком слизистой оболочки щеки и здоровых участников. Даже небольшое ежедневное количество алкоголя – около 9 г – оказалось связано со значительно более высоким риском. Самая сильная связь наблюдалась у тех, кто употреблял местные напитки.

Когда алкоголь сочетался с бездымным табаком, эффект усиливался многократно: совместное воздействие повышало риск более чем в четыре раза. По расчетам ученых, именно эта комбинация может объяснять 62% случаев рака слизистой оболочки полости рта в Индии. В исследовании участвовали более 1800 пациентов с диагнозом и около 1900 человек из контрольной группы. Участники подробно описывали привычки употребления алкоголя и табака. Анализ показал: по сравнению с непьющими, у людей, употреблявших алкоголь, риск был выше на 68%; среди любителей распространенных алкогольных напитков – на 72%, а среди предпочитавших напитки местного производства – на 87%. Даже очень малые дозы – менее 2 г алкоголя в день – тоже были связаны с повышением риска.

Ученые подчеркивают, что в Индии употребление алкоголя и жевательного табака часто идет вместе, поэтому важно учитывать их совместное влияние и уделять больше внимания рискам, связанным с местными алкогольными напитками.