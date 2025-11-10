Употребление алкоголя в юности может способствовать успеху в карьере. Результаты исследования

Норвежский социолог Вилли Педерсен (Университет Осло) представил результаты 18-летнего исследования, придя к выводу, что употребление алкоголя в молодости может способствовать успеху в карьере, пишет The Times.

Ученый, изучавший жизнь более 3000 норвежцев – от 13 лет до 31 года – отмечает: у тех, кто в конце подросткового возраста и примерно в 20-летнем возрасте регулярно напивался, к 30-31 году чаще фиксируются более высокая учебная планка и доходы, чем у трезвенников и "редко" пьющих.

Автор исследования предполагает, что алкоголь мог выступать "социальной смазкой" для нетворкинга, то есть процесса создания и поддержания сети полезных и взаимовыгодных профессиональных и личных связей.

В то же время Педерсен подчеркивает: речь идет о связи, а не о доказанной причинности.

Парадоксальный результат исследования вызвал негативную реакцию со стороны минздрава Норвергии, напомнившего об очевидном вреде алкоголя. Эксперты подчеркивают: результаты исследования нельзя трактовать как рекомендацию к употреблению – даже "умеренное" пьянство у молодых связано с рисками для здоровья и обучения.

Сам Педерсен подтверждает: раннее (в младшем подростковом возрасте) и одиночное пьянство, связано с худшими жизненными исходами. При этом он продолжает настаивать: распитие спиртных напитков в хорошей компании с юных лет может помочь с адаптацией во взрослой жизни.