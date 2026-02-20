x
20 февраля 2026
Израиль

Первая пятница Рамадана в Иерусалиме: около мечети "Аль-Акса" молились примерно 80000 мусульман

Иерусалим
Ислам
время публикации: 20 февраля 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 13:22
Chaim Goldberg/Flash90

Иерусалимский Вакф сообщает, что 20 февраля, в первую пятницу Рамадана, около 80 тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве.

Палестинские СМИ пишут об ограничениях, которые ввели власти Израиля, но о каких-либо серьезных инцидентах не сообщают.

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Старом городе Иерусалима в период Рамадана.

Согласно Корану, в период месяца Рамадан совершение благих дел считается особенно важным.

При этом террористические организации зачастую в период месяца Рамадан активизируют свою деятельность, заявляя об особой "святости джихада" в такие дни.

