Мир
Мир

На Байкале провалился под лед автомобиль с туристами, среди погибших есть иностранцы

Россия
Погибшие
время публикации: 20 февраля 2026 г., 13:47 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 13:54
AP

В пятницу, 20 февраля, на Байкале в Ольхонском районе, неподалеку от мыса Хобой, провалился под лед автомобиль УАЗ, в котором находились девять человек, в том числе туристы из Китая.

Российские СМИ сообщают об обнаружении тел семи погибших.

По данным спасателей, во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной около 3 метров. Глубина в месте происшествия составляет около 18 метров. Поисково-спасательные работы велись с применением подводной камеры, после обследования были обнаружены тела погибших. Запланированы водолазные работы для дальнейших действий на месте.

По предварительным данным, одному человеку удалось спастись.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что в салоне находились иностранные туристы, и что о случившемся уведомлено генконсульство КНР в Иркутске.

Мир
