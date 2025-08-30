Синдром Капгра: пациенты, перенесшие ОРВИ, подозреваеют, что их родственников "подменили"

В августе 2025 года турецкие врачи рассказали в научной статье об интересном случае. К ним обратилась пациентка, которая после простуды стала считать, что ее мужа и дочь подменили и с ней живут их двойники. В остальном она была полностью здорова. Такое состояние известно в медицине под названием "синдром Капгра". Об этом синдроме рассказывает "Медуза".

При синдроме Капгра человек считает, что окружающих (обычно самые близких людей) —подменили очень похожими двойниками. Именно это произошло с парижанкой, которую лечил Жозеф Капгра в начале XX века. Пациентка считала, что ее дочь и мужа подменили. Как и прислугу, а также впоследствии – медицинских работников в психиатрической больнице.

Со временем стало понятно, что у людей с этим синдромом может не быть никаких других признаков нездоровья. Они будут в остальном рассуждать логично, понимать, какой сейчас день недели и где они находятся – но вот только вместо отца или жены видеть двойников.

При этом в телефонном разговоре человека могут признавать, а при личной встрече – нет. Или наоборот: человек будет "тот" – а вот рукописные письма от него шлет кто-то другой. У незрячих людей тоже бывает синдром Капгра.

Кроме того, это представление распространяется не только на людей. "Подменить" могут домашних животных или предеметы.

Сейчас синдром Капгра считается самым распространенным из группы бредовых синдромов нарушения идентификации.

До сих пор неизвестно, как именно нарушается работа мозга при этом синдроме. Одно из предположений заключается в том, что в этом случае повреждена связь между областью мозга, благодаря которой человек узнает знакомое лицо, и областью, отвечающей за эмоции. В результате человек не испытывает ожидаемой радости при виде родных, поэтому возникает объяснение нестыковки: это не близкий человек, а его двойник.

У синдрома Капгра много причин, и самая частая – шизофрения. Но бывает, что триггерами становятся ОРВИ или сотрясение мозга.