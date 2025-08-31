Врачи разработали стетоскоп с ИИ, который может обнаружить заболевания сердца за 15 секунд

Обычный стетоскоп, изобретенный еще в 1816 году, два века служил главным инструментом врачей для прослушивания сердца и легких. Теперь же специалисты из Имперского колледжа Лондона и Имперской службы здравоохранения NHS представили его современную версию, оснащенную алгоритмами ИИ. Новое устройство может улавливать едва заметные изменения в ритме сердца и движении крови, а также одновременно записывать краткую электрокардиограмму.

Результаты исследования, представленные на крупнейшем мировом кардиологическом конгрессе в Мадриде, показывают, что раннее выявление этих трех заболеваний позволяет назначать лечение еще до развития опасных осложнений.

В клиническом испытании, в котором участвовало около 12 тысяч пациентов из 200 британских медучреждений, прибор значительно повысил частоту постановки правильных диагнозов. Так, вероятность обнаружить сердечную недостаточность удвоилась, случаи выявления фибрилляции предсердий возросли втрое, а нарушения работы клапанов фиксировались почти вдвое чаще.

Прибор, выпускаемый компанией Eko Health (США), по размеру сопоставим с игральной картой. Его прикладывают к грудной клетке: встроенный микрофон записывает звук кровотока, а датчики регистрируют электрическую активность сердца. Все данные отправляются в облако, где искусственный интеллект анализирует их и формирует заключение, которое поступает на смартфон врача.

Разработчики отмечают, что у метода есть и ограничения: у некоторых людей могут возникать ложные подозрения на болезнь. Поэтому стетоскоп с ИИ рекомендуется применять у пациентов с симптомами – одышкой, усталостью или другими признаками сердечных нарушений, но не для плановых осмотров здоровых людей. Тем не менее, технология способна значительно ускорить диагностику, снизить расходы на лечение и, самое главное, спасти множество жизней.