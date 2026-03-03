Израиль Ракетная тревога у границы с Ливаном Война с Ираном Пресс-служба ЦАХАЛа Хизбалла время публикации: 03 марта 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:40 Ракетная тревога прозвучала в населенных пунктах Кфар Юваль и Мааян Барух на севере страны. Израиль СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ Будьте с нами: Telegram WhatsApp Facebook Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026 4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране