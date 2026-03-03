x
Израиль

Ракетная тревога у границы с Ливаном

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 03 марта 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:40

Ракетная тревога прозвучала в населенных пунктах Кфар Юваль и Мааян Барух на севере страны.

Израиль
