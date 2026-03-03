"Аль-Хадат": на фоне ввода ЦАХАЛа ливанская армия эвакуировала своих пограничников

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что на фоне начала наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана и ввода израильских сил в Ливан армия Ливана эвакуировала позиции пограничников в нескольких деревнях на юге страны.

Согласно сообщению, эвакуация была проведена на позициях, расположенных рядом с границей с Государством Израиль. На данном этапе официальной реакции со стороны Бейрута не поступало, однако в социальных сетях (в частности, в ливанских Telegram-каналах (под заголовком "марш позора").

Развитие событий происходит на фоне обострения обстановки на северном направлении и вызывает вопросы относительно вовлеченности ливанской армии и ее готовности к дальнейшей эскалации.