"Аль-Хадат": на фоне ввода ЦАХАЛа ливанская армия эвакуировала своих пограничников
время публикации: 03 марта 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:51
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что на фоне начала наземной операции ЦАХАЛа на юге Ливана и ввода израильских сил в Ливан армия Ливана эвакуировала позиции пограничников в нескольких деревнях на юге страны.
Согласно сообщению, эвакуация была проведена на позициях, расположенных рядом с границей с Государством Израиль. На данном этапе официальной реакции со стороны Бейрута не поступало, однако в социальных сетях (в частности, в ливанских Telegram-каналах (под заголовком "марш позора").
Развитие событий происходит на фоне обострения обстановки на северном направлении и вызывает вопросы относительно вовлеченности ливанской армии и ее готовности к дальнейшей эскалации.
Ссылки по теме