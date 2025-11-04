Ученые разрабатывают наноботов для лечения зубной боли

Чувствительность зубов – частая проблема, о которой многие не задумываются, пока не почувствуют резкую боль от глотка холодной воды или мороженого. Такое ощущение, будто в зуб вонзили ледяной нож. Долгое время стоматологи могли лишь советовать специальные пасты, избегать горячей или холодной пищи и рассчитывать, что дискомфорт пройдет. Теперь команда ученых из Индийского научного института и стартапа Theranautilus предлагает совершенно новый подход – нанотехнологический. Они создали микроскопических роботов под названием CalBots, способных проникать в мельчайшие каналы зуба и герметизировать их изнутри. Технология уже продемонстрировала эффективность. Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, показало, что CalBots могут обеспечить длительное устранение чувствительности после всего одного применения.

Под эмалью расположен дентин – слой, пронизанный микроскопическими трубочками, ведущими к нервам. Когда эмаль истончается, эти трубочки открываются, и холод или тепло напрямую воздействуют на нервные окончания, вызывая боль. Обычные пасты создают временную пленку на поверхности, но она быстро стирается.

CalBots действуют иначе. Каждый робот имеет диаметр около 400 нанометров – достаточно, чтобы пройти внутрь дентинных каналов. Они покрыты биокерамикой на основе силиката кальция – материалом, схожим по составу с естественными тканями зуба. Под воздействием магнитного поля роботы направляются вглубь каналов (до 0,5 мм), где склеиваются и затвердевают, создавая прочную пробку, аналогичную эмали.

Эксперименты на извлеченных человеческих зубах показали, что уже через 20 минут обработки магнитным полем канальцы полностью закрываются, не оставляя щелей или утечек. После этого технологию испытали на животных. Мыши с чувствительными зубами, которые раньше избегали холодной воды, вновь начали пить ее без боли после процедуры с CalBots. Результаты оказались настолько убедительными, что исследователи уже готовят клинические испытания на людях. В будущем, по их словам, процедура с наноботами может стать обычной стоматологической практикой: однократное применение, несколько минут воздействия магнитного поля – и чувствительность исчезает надолго.