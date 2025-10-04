ВВС: какое масло полезнее для здоровья

Полки супермаркетов заполнены бутылками и банками с разнообразным маслом: от бюджетного подсолнечного и рапсового до более дорогих, таких как оливковое, кокосовое и масло авокадо, которые позиционируются как полезные для здоровья. Подробный материал о сравнительных характеристиках растительного масла опубликован ВВС.

Масла и жиры уже много лет находятся в центре споров о здоровом питании, и чтобы понять, почему это важно, полезно разобраться в том, какие виды жиров они содержат. Разные жиры по-разному влияют на организм: одни способствуют повышению уровня холестерина, другие помогают его снижать.

Холестерин – это липид, жироподобное вещество естественного происхождения, вырабатываемое в печени, он также содержится в некоторых продуктах питания. Избыток "плохого" холестерина может привести к накоплению жировых отложений на стенках кровеносных сосудов, вызывая их сужение или закупорку.

На фоне множества противоречивых рекомендаций выбор подходящего масла может показаться неподъемной задачей.

Нита Форухи, профессор общественного здравоохранения и питания Кембриджского университета, рассказала, что не существует универсального масла для здоровья.

Масла ведут себя по-разному при нагревании, из-за чего некоторые из них не подходят для жарки.

Например, нерафинированное оливковое масло первого отжима богато антиоксидантами и полезными веществами, но низкая температура дымления делает его более подходящим для заправки салатов или добавления в готовые блюда, чем для жарки или фритюра. Температура дымления – это момент, когда жиры в масле начинают распадаться, выделяя вредные соединения, способные испортить вкус блюда, придавая ему горечь.

Некоторые исследования также показали, что масла, нагретые выше температуры дымления, выделяют токсичные химические побочные продукты. Но профессор Форухи говорит, что такой способ приготовления пищи дома встречается нечасто, и долгосрочные исследования здоровья всё ещё показывают, что растительные масла "без исключения связаны с лучшими показателями при хронических заболеваниях".

Основные правила таковы: для повседневной готовки лучше всего использовать подсолнечное или рапсовое масло; для салатов и готовых блюд подойдет оливковое масло первого отжима вкусно и полезно для здоровья; для жарки во фритюре масло с высокой температурой дымления, например, растительное или подсолнечное; для разнообразия вкусов – кунжутное и кокосовое масло, а также масло авокадо.

В целом, говорит профессор Форухи, что лучше смотреть на весь рацион питания, а не зацикливаться на выборе конкретной бутылки масла.