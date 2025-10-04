У детей, которые растут рядом с собаками, ниже риск развития детской астмы

На Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме было представлено исследование, показавшее, что у младенцев, живущих в условиях воздействия аллергенов собак, риск развития астмы к пяти годам снижается. При этом анализ аллергенов кошек не выявил аналогичного защитного влияния.

Работу выполнила группа специалистов Детской больницы в Торонто. В исследование вошли 1050 детей, участвовавших в канадском когортном проекте CHILD. Ученые изучили пыль из домов участников, собранную в возрасте трех-четырех месяцев, и измерили в ней концентрации трех потенциальных аллергенов: Can f1 (белок из кожи и слюны собак), Fel d1 (белок из кожи и слюны кошек) и эндотоксина (молекулы, присутствующие на поверхности бактерий). Когда детям исполнилось пять лет, врачи оценили наличие астмы и проверили функцию легких по объему форсированного выдоха за секунду (ОФВ1). Также был проведен анализ крови для выявления генетической предрасположенности к астме и аллергии.

Результаты показали, что у младенцев, подвергавшихся воздействию высоких концентраций собачьего аллергена Can f1, вероятность развития астмы к пяти годам была примерно на 48% ниже. У них также отмечались лучшие показатели функции легких, причем этот защитный эффект был наиболее выражен у детей с повышенным генетическим риском снижения функции легких. В то же время для аллергенов кошек (Fel d1) и бактериального эндотоксина защитного действия выявлено не было.

Результаты исследования указывают на то, что у детей, растущих в доме с собаками, риск развития астмы может быть ниже. Для семей, в которых есть собаки, это может рассматриваться как позитивный сигнал. В то же время ученые подчеркивают, что требуется больше данных, чтобы глубже понять эту связь и влияние совместной жизни с питомцами на формирование дыхательной функции у детей в долгосрочной перспективе.