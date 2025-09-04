Подсластители могут нанести вред когнитивному здоровью, эквивалентному 1,6 годам старения

По данным исследования, опубликованному в американском медицинском журнале Neurology, добавки, которые часто встречаются в газированных напитках, йогуртах и низкокалорийных десертах, способны вызывать долгосрочные нарушения когнитивных функций. У тех, кто потреблял больше всего подсластителей – например, аспартам или сахарин, – скорость снижения памяти и мыслительных способностей была на 62% выше, что соответствует ускорению старения мозга примерно на 1,6 года.

Авторы работы отмечают, что их результаты указывают на потенциальный вред от регулярного употребления искусственных подсластителей и сахарных спиртов, таких как ацесульфам K, эритритол, сорбит и ксилит. В то же время исследование показало, что этот эффект проявляется главным образом у людей младше 60 лет. Ранее подсластители уже связывали с повышенным риском развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, деменции и даже рака, а также с повреждением кишечного эпителия.

Ученые советуют ограничивать использование искусственных добавок и отдавать предпочтение более безопасным вариантам, например тагатозе, меду или кленовому сиропу. Исследование охватило 12 772 государственных служащих в Бразилии со средним возрастом 52 года. За участниками наблюдали около восьми лет: они регулярно заполняли опросники о питании и проходили тесты на когнитивные способности – такие как запоминание слов и устная речь.