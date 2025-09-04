Вакцина с наночастицами подавляет опухоли, связанные с ВПЧ

Исследователи из Немецкого центра исследования рака и Гейдельбергского университета разработали новую терапевтическую вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), созданную на основе наночастиц. Она активирует Т-клеточный иммунный ответ и помогает подавлять уже сформировавшиеся опухоли в моделях мышей с "очеловеченной" иммунной системой, что также повышает выживаемость животных.

В отличие от существующих профилактических вакцин, которые защищают только от заражения, новый подход ориентирован на пациентов, у которых уже развились предраковые изменения или опухоли, связанные с ВПЧ – например, рак шейки матки или определенные виды рака головы и шеи. В таких случаях возможности лечения до сих пор ограничены.

В основе вакцины лежат наночастицы диоксида кремния – устойчивые и безопасные носители, которые уже применяются в медицине. Их поверхность модифицировали для повышения биосовместимости, после чего частицы "зарядили" короткими фрагментами вирусного белка, отобранными за способность вызывать сильный иммунный отклик у человека. После введения вакцины антигенпрезентирующие клетки поглощали наночастицы и представляли вирусные эпитопы на своей поверхности, что запускало активацию цитотоксических Т-лимфоцитов – клеток, уничтожающих зараженные и опухолевые клетки. Добавление иммунного адъюванта усиливало этот эффект.

В экспериментах на гуманизированных мышах вакцина вызывала стойкую активацию Т-клеточного ответа. В ряде случаев наблюдалось частичное или полное регрессирование ВПЧ-положительных опухолей, а также значительное улучшение выживаемости.

Таким образом, терапевтическая вакцинация с применением наночастиц диоксида кремния демонстрирует потенциал для борьбы с опухолями, вызванными ВПЧ, и может послужить основой для будущих стратегий иммунотерапии. Дополнительным преимуществом является высокая стабильность наночастиц: они менее требовательны к условиям хранения, что облегчает транспортировку и использование в регионах с ограниченными ресурсами. Кроме того, сама платформа может быть адаптирована для лечения других инфекционных и онкологических заболеваний, хотя для этого потребуются дальнейшие исследования.