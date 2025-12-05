Одной инъекции вакцины против ВПЧ может быть достаточно для борьбы с раком шейки матки

Вирус папилломы человека (ВПЧ) широко распространен и передается при сексуальных контактах. Обычно организм сам справляется с инфекцией, однако в некоторых случаях вирус остается в организме на годы и может привести к развитию рака – прежде всего рака шейки матки, а также некоторых более редких видов рака как у женщин, так и у мужчин. Например, в США прививки против ВПЧ начали рекомендовать девочкам в 2006 году, и сегодня уже заметно снижение числа предраковых изменений шейки матки среди женщин около 20 лет – тех, кто получил вакцинацию еще в подростковом возрасте. Тем не менее во всем мире рак шейки матки ежегодно уносит жизни примерно 340 000 женщин. Новые данные крупного исследования, проведенного в Коста-Рике, могут усилить международные программы по вакцинации, особенно в странах с низким доходом, где доступ к медицинской помощи ограничен.

Исследование включало более 20000 девочек 12-16 лет. Ученые изучали действие двух разных вакцин против ВПЧ, применяемых в различных странах. Половине участниц ввели одну вакцину, другой половине – другую. Через полгода часть девочек получила вторую дозу выбранной вакцины, а остальные вместо этого получили прививку от несвязанной инфекции. Наблюдение за участницами продолжалось в течение пяти лет. За это время девочкам регулярно проводили анализы шейки матки на наиболее опасные, канцерогенные типы ВПЧ. Затем полученные данные сравнили с результатами отдельной группы, которая не получала вакцинацию.

Специалисты Национального института рака США и Коста-риканского агентства биомедицинских исследований установили, что однократная вакцинация против ВПЧ обеспечивает примерно 97% защиты – практически на уровне эффективности двух доз. Эти выводы были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Ранее некоторые исследования уже намекали, что одной инъекции может быть достаточно. Однако новые данные убедительно показывают, что защита остается высокой как минимум в течение пяти лет.