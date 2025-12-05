x
05 декабря 2025
Здоровье

В больнице "Каплан" от гриппа умер шестилетний мальчик, он не был привит

Вакцины
Погибшие
Больницы
Грипп
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:35
В больнице "Каплан" от гриппа умер шестилетний мальчик, он не был привит
Flash90. Фото: М.Шай

Из больницы "Каплан" в Реховоте сообщили, что от осложнений гриппа умер шестилетний мальчик, который был госпитализирован в критическом состоянии после того, как потерял сознание дома.

Ребенок не был привит от гриппа. Тест показал положительный результат на грипп типа А, иммунитет к нему отсутствовал.

В минздраве подчеркивают, что в Израиле и других странах нынешний сезон гриппа начался раньше обычного и количество заболевших резко растет.

Министерство напоминает, что прививка от гриппа не полностью предотвращает заражение, однако в большинстве случаев облегчает течение болезни и существенно снижает риск тяжелых осложнений и смерти.

Минздрав вновь призывает население пройти вакцинацию против гриппа. Вакцина рекомендована всем с возраста шести месяцев и старше, доступна в больничных кассах и делается бесплатно.

Здоровье
