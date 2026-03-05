AzernNEWS: в Азербайджане взорвалась выпущенные из Ирана ракеты

Как сообщает агентство AzerNEWS, аэропорт Нахичевани в Азербайджане подвергся иранской ракетной атаке.

Агентство также отмечает, что в интернете распространяются видео, на которых видны взрывы в районе аэропорта.

Нахичевань – столица Нахичеваньской автономной республики, азербайджанского экскалава, который граничит с Турцией, Ираном и Арменией.

Агентство Reuters цитирует азербайджанский источник, согласно которому, при ударе были задействованы как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты. Аэропорт находится в десяти километрах от границы с Ираном.