05 марта 2026
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 11:35
05 марта 2026
AzernNEWS: в Азербайджане взорвалась выпущенные из Ирана ракеты

время публикации: 05 марта 2026 г., 10:34 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:12
Как сообщает агентство AzerNEWS, аэропорт Нахичевани в Азербайджане подвергся иранской ракетной атаке.

Агентство также отмечает, что в интернете распространяются видео, на которых видны взрывы в районе аэропорта.

Нахичевань – столица Нахичеваньской автономной республики, азербайджанского экскалава, который граничит с Турцией, Ираном и Арменией.

Агентство Reuters цитирует азербайджанский источник, согласно которому, при ударе были задействованы как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты. Аэропорт находится в десяти километрах от границы с Ираном.

