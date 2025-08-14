Препараты от СДВГ имеют широкий спектр позитивных эффектов. Новое исследование

По данным исследования, медикаментозная терапия может помочь людям с недавно выявленным СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) снизить вероятность злоупотребления психоактивными веществами, суицидального поведения, дорожно-транспортных происшествий и правонарушений. Подобные проблемы нередко связаны с типичными проявлениями СДВГ – импульсивностью и повышенной отвлекаемостью.

Предполагается, что этим расстройством страдают около 5% детей и 2,5% взрослых по всему миру, при этом число диагнозов продолжает расти. Как отмечают авторы работы, опубликованной в British Medical Journal, полученные данные подтверждают широкий спектр возможных преимуществ медикаментозного лечения и могут помочь пациентам принять решение о начале терапии.

При СДВГ мозг функционирует иначе, чем у большинства людей. Типичные признаки включают сложности с концентрацией внимания, неспособность усидеть на месте, повышенную активность и импульсивность. Хотя количество обращений за помощью растет, само расстройство не становится более распространенным. Диагноз ставится только тогда, когда симптомы оказывают хотя бы умеренное влияние на повседневную жизнь человека.

Наиболее часто применяемые препараты – стимуляторы – помогают справляться с ежедневными симптомами, однако доказательства их долгосрочной пользы для поведения ограничены. При этом распространенные побочные эффекты, такие как головные боли, снижение аппетита и проблемы со сном, вызывают дебаты о безопасности этих средств.

Исследование было проведено на основе данных 148 500 человек в возрасте от 6 до 64 лет со СДВГ в Швеции. Около 57% участников начали медикаментозное лечение, из которых 88% получали метилфенидат (известный также как риталин). Ученые из Саутгемптонского университета и Каролинского института в Стокгольме установили, что прием препаратов от СДВГ связан со снижением первичных случаев: суицидального поведения – на 17%; злоупотребления; психоактивными веществами – на 15%; дорожно-транспортных происшествий – на 12%; преступного поведения – на 13%.

При анализе повторяющихся случаев отмечалось снижение: на 15% по попыткам самоубийства; на 25% по злоупотреблению психоактивными веществами; на 4% по несчастным случаям; на 16% по дорожно-транспортным происшествиям; на 25% по преступному поведению.

"Часто отсутствует информация о рисках, связанных с отказом от лечения СДВГ, – поясняет профессор Самуэле Кортезе, автор исследования и преподаватель детской и подростковой психиатрии в Университете Саутгемптона. – Теперь есть доказательства того, что препараты могут снизить эти риски".

Эффект можно объяснить тем, что лекарства уменьшают импульсивность и улучшают концентрацию, что снижает вероятность несчастных случаев за рулем и уменьшает агрессивное поведение, которое может приводить к преступлениям. Исследователи подчеркивают, что работа была спроектирована максимально надежно, однако нельзя полностью исключить влияние факторов, таких как генетика, образ жизни и тяжесть СДВГ.