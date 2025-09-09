x
09 сентября 2025
09 сентября 2025
09 сентября 2025
последняя новость: 00:16
Здоровье

FDA одобрило израильского микроробота для операций внутри артерий

Медицина
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 22:56
The U.S. Food and Drug Administration

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило к использованию эндоваскулярную роботизированную систему Liberty компании израильской компании Microbot Medical.

После объявления цена акций компании, торгуемых на бирже NASDAQ, подскочила на 22%, доведя рост за последние 12 месяцев до 400%.

Компания базируется в Йокнеаме и Хингеме, штат Массачусетс.

Разработанная компанией система Liberty позволяет врачу во время операций на сосудах дистанционно манипулировать проводами и катетерами. Врач может сидеть за пультом управления и с помощью роботизированной системы направлять катетеры и провода по сосудам пациента с высокой точностью.

