FDA одобрило израильского микроробота для операций внутри артерий

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило к использованию эндоваскулярную роботизированную систему Liberty компании израильской компании Microbot Medical.

После объявления цена акций компании, торгуемых на бирже NASDAQ, подскочила на 22%, доведя рост за последние 12 месяцев до 400%.

Компания базируется в Йокнеаме и Хингеме, штат Массачусетс.

Разработанная компанией система Liberty позволяет врачу во время операций на сосудах дистанционно манипулировать проводами и катетерами. Врач может сидеть за пультом управления и с помощью роботизированной системы направлять катетеры и провода по сосудам пациента с высокой точностью.