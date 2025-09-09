x
09 сентября 2025
Здоровье

Утверждено создание предмедицинского факультета в Эйлате

Эйлат
Медицина
Университеты
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 22:14
Утверждено создание предмедицинского факультета в Эйлате
Hadas Parush/Flash90

Члены Совета по высшему образованию утвердили решение о создании в Эйлате факультета предмедицинского образования с трехлетним обучением.

Мэрии Эйлата предоставлена возможность привлечь к созданию факультета иностранный вуз, однако если израильский университет выразит желание взять факультет под свое крыло, ему будет предоставлен приоритет.

Предполагается, что клиническую подготовку студенты факультета будут проходить в больничных кассах и в больнице "Йосефталь". Именно этот вопрос является основным камнем преткновения, поскольку больница не имеет достаточных ресурсов для обучения студентов-медиков.

Не исключен также вариант, при котором факультет возьмет под свое управление университет Бен-Гурион, и его студенты будут проходить подготовку в больницах "Сорока" и "Асута", однако в мэрии Эйлата выступают против этого варианта.

Мэр Эйлата Эли Ланкри видит в создании предмедицинского факультета часть еще более амбициозной программы в медицинской области, включающей также создание большого реабилитационного центра, ведущей клиники пластической хирургии и развитие медицинского туризма.

