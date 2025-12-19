Семье пострадавшей от нападения в Яффо разбили автомобиль

Муж беременной женщины, которая подверглась нападению в Яффо, утверждает, что их семью пытаются запугать, для чего неизвестные разгромили семейный автомобиль. Фади Химель, супруг пострадавшей Ханан Химель, сообщил, что утром в пятницу обнаружил машину с разбитыми стеклами, пишет Walla.

Он утверждает, что цель преступников – запугать его семью и заставить замолчать, и подчеркивает, что этому давлению подвергается не только его семья, но и все арабское общество Яффо, в целом.

Машина была разгромлена в самый сложный для семьи момент: сегодня или в ближайшие дни Ханан должна родить, и семья жалуется на отсутствие базовой безопасности вблизи собственного дома.

Напомним, во вторник мировой суд продлил на пять дней арест подозреваемых в нападении на Ханан Химель, которая в тот момент была в машине со своими детьми, пятилетним сыном и семилетней дочерью. Женщина рассказала, что преступники распылили перцовый газ в салон машины, выкрикивали угрозы и оскорбления, после чего скрылись. Нападение привело к беспорядкам в Яффо.

Во время допроса они связали себя с инцидентом, однако заявили, что действовали в рамках самообороны, поскольку чувствовали для себя угрозу (от находящейся на сносях женщины и двоих маленьких детей). Их версия опровергается собранными доказательствами, включая данные видеонаблюдения и показания свидетелей.

В полиции сообщают о существенном продвижении расследования. Если ранее считалось, что нападение было совершено на почве внезапно вспыхнувшего конфликта, после допроса подозреваемых и более углубленного расследования полиция склоняется к версии о националистической подоплеке случившегося. В полиции утверждают, что нападение было заранее спланированным.

Все трое подозреваемых относятся к движению "Ноар гваот" ("Молодежь холмов"), ранее они были выдворены с территории Иудеи и Самарии. По версии следствия, в Яффо подозреваемые прибыли специально, чтобы спровоцировать беспорядки.