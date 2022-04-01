Авария в Самарии, погиб мужчина

В Самарии, на шоссе 552, автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два человека (мужчина и женщина, оба в возрасте 30 лет). После столкновения автомобиль скрылся. Мужчина получил тяжелые травмы, и вскоре парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть. Женщина травмирована легко.

Обстоятельства аварии первоначально были неясны,однако уже через четверть часа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что речь не идет о теракте.