Полиция завершила следствие по делу об убийстве 20-летнего Яма Бухбута в Эйлате

В пятницу, 1 апреля, полиция завершила следствие по делу об убийстве 20-летнего Яма Бухбута и покушении на его отца, совершенных в феврале этого года в Эйлате.

Следователи пришли к выводу, что нападение на обоих мужчин совершил житель Эйлата Асаф Меодек, его брат, Зив, считается соучастником убийства. Причиной нападения стала вражда между двумя кланами. Материалы дела переданы в прокуратуру.