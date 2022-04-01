Посол США Том Найдс: договор с Ираном не ограничит Израиль

Посол США в Израиле Том Найдс заявил в интервью ведущей вечернего выпуска новостей 12-го канала ИТВ Йонит Леви, что ядерная сделка с Ираном, если будет подписана, никак не ограничит Израиль.

По словам Найдса, Израиль сможет действовать для защиты своих интересов точно так же, как и без сделки. "Израиль сможет действовать так, как он захочет, чтобы защитить своих граждан", - подчеркнул посол в ответ на вопрос Леви, ожидают ли в США, что Израиль будет "сидеть тихо".

Между тем, пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил, отвечая на вопросы журналистов, что разногласия между Израилем и США по иранскому вопросу носят тактический, а не стратегический характер