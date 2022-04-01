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NEWSru.co.il :: В Израиле1 апреля 2022 г., 08:37

Улучшилось состояние израильтянина, раненного террористом в Гуш-Эционе

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Улучшилось состояние израильтянина, раненного террористом в Гуш-Эционе

Утром в пятницу, 1 апреля, из иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщили о значительном улучшении состояния 28-летнего мужчины, который был ранен отверткой террористом в Гуш-Эционе. Раненый остается пока в отделении интенсивной терапии, но уже дышит самостоятельно и приходит в сознание.

Теракт был совершен утром 31 марта около поселка Элазар, на перекрестке Неве Даниэль, в Иудее. 30-летний житель Бейт-Лехема Нидаль Джафара зашел в автобус и отверткой нанес удары израильтянину. Находившийся в автобусе вооруженный израильтянин застрелил террориста.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что парамедики на месте происшествия помогли двум людям, нуждавшимся в медицинской помощи для выведения из состояния нервного шока.


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Теракт в Иудее: ранен израильтянин, нападавший застрелен

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