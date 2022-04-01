Водитель, сбивший мотоциклиста в Самарии, добровольно сдался полиции

Водитель, сбивший мотоцикл в Самарии, в результате чего мотоциклист погиб, добровольно сдался полиции. Это – 40-летний житель города Тира.

Ранее в Самарии, на шоссе 552, автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два человека (мужчина и женщина, оба в возрасте 30 лет). После столкновения автомобиль скрылся. Мужчина получил тяжелые травмы, и вскоре парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть. Женщина травмирована легко.