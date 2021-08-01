Специалисты "Шибы" передали Беннету рекомендации по открытию учебного года

Специалисты больницы "Шиба" подготовили и передали главе правительству Нафтали Беннету рекомендации, которые бы позволили открыть учебный год в школах в условиях эпидемии коронавируса.

По информации сайта телеканала "Решет-13", медики рекомендуют в случае выявления коронавируса у одного из учеников не отправлять на карантин весь класс, а сделать тесты и изолировать только тех, кто окажется "положительным". Кроме того, в течение всей недели проверять учащихся с помощью быстрых тестов.

По информации телеканала, специалисты также предлагают провести исследование среди школьников, чтобы понять, какой процент детей уже переболел коронавирусной инфекцией.

Об этих рекомендациях сайт "Хадашот-13" сообщил после того, как стало известно, что Нафтали Беннет проводит очередное совещание по вопросу открытия учебного года.

На совещании присутствуют министр здравоохранения, министр образования, гендиректор минздрава, гендиректор министерства главы правительства, гендиректор министерства образования, заместитель юридического советника правительства, заместитель главы СНБ, проф. Гили Регев, д-р Итай Песах, директор гимназии "Герцлия", представители министерств финансов и здравоохранения.