"Синие пуговицы" на пляжах Израиля: "подарки" зимнего шторма

Многие израильтяне рассказывают, что в последние дни на пляжах им попадались необычные создания, похожие на "волосатые" синие пуговицы с удивительным узором. Об этом, в частности, 1 февраля пишет сайт N12/"Мако".

В публикации "Мако" ошибочно говорится о том, что это мелкие медузы. На самом деле, речь идет о порпитах (лат. Porpita porpita). Хотя внешне они действительно похожи на медуз, но каждая особь является колонией гидрозойных полипов.

В руки порпиты лучше не брать. Они не вызывают сильный "ожог", но последствием такого контакта может стать легкое раздражение кожи.

Обычный диаметр порпиты 2-3 см. Ствол превращён в плоский кружок с гладкой поверхностью и с плоским кружковидным воздушным аппаратом, состоящим из разделенных вертикальными перегородками концентрических камер. Стенки аппарата из плотного органического вещества, напоминающего хитин. Камеры сообщаются между собой и с окружающей средой рядом мелких отверстий. На нижней стороне кружка помещается большой центральный полип (желудочный мешок), с полипоидными или медузоидными придатками. Немного отступая от периферии висят щупальца. Питательные каналы расходятся от желудочной полости в виде сети и находятся в сообщении с полостями маленьких полипов.

В последние годы, возможно из-за глобального потепления, численность порпит заметно возросла. На израильских пляжах их можно наблюдать после зимних штормов.