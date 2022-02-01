Мандельблит простился с коллегами по министерству юстиции: "Завершаю каденцию с чувством гордости и удовлетворения"

В министерстве юстиции состоялась церемония прощания с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом.

В своем прощальном выступлении он сказал, что сделал все для того чтобы сохранить полномочия института юридического советника правительства. "Шесть лет назад я не мог себе представить, как будет выглядеть каденция", - сказал Мандельблит. "Мы сохранили институт юридического советника правительства, несмотря на все вызовы и препятствия. Мы отстаивали принципы профессионализма, ответственности, соответствия государственным интересам, следования ценностям демократии и принципов власти закона", - сказал Мандельблит. "Я завершаю каденцию с чувством гордости и удовлетворения", - добавил он.