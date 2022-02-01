Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
11 - 15°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2022 г., 11:19

Мандельблит простился с коллегами по министерству юстиции: "Завершаю каденцию с чувством гордости и удовлетворения"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мандельблит простился с коллегами по министерству юстиции: "Завершаю каденцию с чувством гордости и удовлетворения"

В министерстве юстиции состоялась церемония прощания с юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом.

В своем прощальном выступлении он сказал, что сделал все для того чтобы сохранить полномочия института юридического советника правительства. "Шесть лет назад я не мог себе представить, как будет выглядеть каденция", - сказал Мандельблит. "Мы сохранили институт юридического советника правительства, несмотря на все вызовы и препятствия. Мы отстаивали принципы профессионализма, ответственности, соответствия государственным интересам, следования ценностям демократии и принципов власти закона", - сказал Мандельблит. "Я завершаю каденцию с чувством гордости и удовлетворения", - добавил он.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:48 На фабрике в Негеве мужчина получил опасные ножевые ранения
11:32 В центре Израиля был слышен взрыв
11:26 Суд утвердил сделку прокуратуры с Арье Дери, глава ШАС приговорен к штрафу
11:19 Мандельблит простился с коллегами по министерству юстиции: "Завершаю каденцию с чувством гордости и удовлетворения"
10:55 ДТП в Негеве, мужчина в тяжелом состоянии
09:49 Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства
09:22 В Рахате женщина погибла под колесами автомобиля
07:10 По итогам расследования смерти 80-летнего палестинца отстранены два офицера "Нецах Йегуда"
05:45 Прогноз погоды на 1 февраля: прохладно, местами слабые дожди
02:03 Драка на фабрике "Кетер" в Кармиэле, тяжело ранен молодой мужчина
Загрузка...