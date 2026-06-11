Капсула времени: рядом с Зихрон-Яаковом обнаружена древнейшая стоянка пещерных людей

Во время раскопок, которые вели специалисты Управления древностей и Хайфского университета при финансировании компании "Нетивей Исраэль", в Фурейдисе недалеко от Зихрон-Яакова, была обнаружена настоящая капсула времени – пещера, в которой около 400000-250000 лет назад находилась стоянка первобытных людей. Она относится к ашельско-ябрудской культуре.

"Нам выпала честь раскапывать объект, имеющий всемирное значение, которому удалось избежать ущерба, наносимого временем, и зафиксировать реальность конца позднего палеолита, накануне доминирования неандертальцев и современных людей. В Леванте обнаружено лишь несколько таких объектов, и большинство недоступно для исследований", – говорит профессор Хайфского университета Рон Шимельмиц.

"Эта эпоха характеризовалась постепенными изменениями как в строении человека, так и общественном устройстве, и в технологическом развитии, что было предвестником сложной организации характерной для неандертальцев и современных людей. Это первые искры развития, приведшего к созданию современной культуры", – добавляет ученый.

Одна из характерных особенностей периода – переход к жизни большими группами, более длительному пребыванию внутри подобных объектов. В пещерах этого периода появляются свидетельства интенсивного использования огня, человеческой деятельности, сложно организованной общественной жизни.

"Многие исследователи связывают подобные свидетельства с развитием общественного взаимодействия, передачей знаний – важной вехой развития человечества", – отмечает Шимельмиц.

"Крайне редко такие объекты удается обнаружить в подобной степени сохранности. Для ученого это просто потрясение. Объект не уступает по важности заповеднику Нахаль-Меарот, относящемуся к тому же периоду", – говорит доктор Коби Варди из Управления древностей.

"Исследуемую нами культуру характеризует использование кремниевых орудий, в том числе скребков и ножей. Обнаружено также множество костей животных: антилоп, оленей, свидетельства наличия воды. Возможно, это сделало район привлекательным для групп охотников и собирателей", – заявляет Варди.

В связи с важностью объекта Управление древностей и Хайфский университет продвигают программу исследований, призванную пролить свет на изменения, происшедшие в этот период с человеком и обществом. В дальнейшем пещера, ставшая свидетельством эволюции, будет открыта для всех.