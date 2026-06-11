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Мир

Госдеп США запускает программу ускоренного получения виз B1/B2 за дополнительную плату

США
Туризм
время публикации: 11 июня 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 09:08
Госдеп США запускает программу ускоренного получения виз B1/B2 за дополнительную плату
AP Photo/Charles Dharapak

Государственный департамент США анонсировал запуск в июле 2026 года нового временного регламента для соискателей виз категорий B1 и B2, предназначенных для туристических и деловых поездок.

По новому регламенту иностранные граждане, желающие ускорить процедуру получения визы, смогут заплатить 750 долларов и получить запись на интервью для получения визы в течение 10 рабочих дней.

Следует подчеркнуть, что это не отменяет стандартного сбора в размере 185 долларов и не повышает шансов на получение визы.

Сервис будет предлагаться лишь в отдельных зарубежных представительствах, список которых Государственный департамент объявит отдельно.

Пилотный проект будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Мир
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