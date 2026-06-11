Рабочий погиб в результате производственного несчастного случая в Самарии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о рабочем, пострадавшем в результате несчастного случая на производстве на территории окружного совета Шаар-Шомрон.

По прибытии на место медики обнаружили мужчину примерно 30 лет, оказавшегося зажатым тяжелым предметом. Пострадавший находился без сознания, без пульса и дыхания.

Пока пожарные проводили спасательную операцию, сотрудники МАДА выполняли медицинское обследование пострадавшего. После завершения работ по извлечению мужчины медикам пришлось констатировать его смерть на месте. По словам парамедиков, полученные травмы были крайне тяжелыми и несовместимыми с жизнью.