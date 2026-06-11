Минфин требует от вузов прекратить бесплатное обучение членов семей лекторов

Подразделение по правоприменению в сфере оплаты труда и трудовых договоров министерства финансов направило девяти израильским университетам предупредительные письма в связи с подозрениями в предполагаемых нарушениях при начислении заработной платы старшему научно-педагогическому персоналу.

Основная претензия минфина – схема освобождения от платы за обучение для супругов и детей старшего академического персонала, а в некоторых вузах – также родителей и/или членов семей уволившихся или умерших сотрудников.

В большинстве учреждений установлено, что финансирование распространялось не только на обучение в самом университете, но и в других вузах. По оценкам, сумма нарушений по статье финансирования обучения родственников преподавателей может достигать трех миллионов шекелей в год в каждом из университетов.

В минфине настаивают на том, что речь идет о незаконной практике, продолжающейся уже несколько десятилетий, и что министерство финансов намерено ее прекратить, поскольку "бюджетные средства не предназначены для финансирования родственников сотрудников".

Представители ведомства указывают, что согласно нормативным актам право на компенсацию стоимости обучения имеет только сам сотрудник, но не его супруг, дети или родители.

В ходе проверки выявлены университеты, финансировавшие одному и тому же члену семьи обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В других случаях установлено, что университет финансирует академическое обучение родственников преподавателей даже в том случае, если те учатся в другом вузе. Особое удивление у проверяющих вызвали случаи финансирования обучения родственника преподавателя одного из университетов, выбравшего обучение в частном университете Райхмана, где годовая стоимость обучения составляет десятки тысяч шекелей. В числе выявленных случаев – финансирование обучения родственников скончавшихся преподавателей вплоть до достижения ими 26-летнего возраста.

Кроме того, выявлены университеты, покрывавшие для членов семей преподавателей дополнительные расходы: подготовительные курсы, регистрационные сборы, членские взносы в студенческий союз и прочее. В рамках процедуры университетам предоставлена возможность изложить свою позицию в течение 45 дней.