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Израиль

Гуш-Дан погрузится в транспортный коллапс: три мега-концерта и акция протеста "харедим"

Транспорт
Тель-Авив
Петах-Тиква
Рамат-Ган
Бней-Брак
время публикации: 11 июня 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 10:46
Гуш-Дан погрузится в транспортный коллапс: три мега-концерта и акция протеста "харедим"
Avshalom Sassoni/Flash90

Очень непростой вечер ожидает сегодня жителей центральной части Израиля. В четверг вечером в районе Гуш-Дана ожидаются автомобильные заторы на дорогах из-за нескольких массовых мероприятий и запланированных акций протеста ультраортодоксов.

С полудня четверга полиция начнет перекрывать дороги возле крупных стадионов концертных площадок в Рамат-Гане, Яффо и Петах-Тикве. Дополнительные ограничения движения возможны в районах проведения демонстраций.

На стадионе в Рамат-Гане состоится концерт популярного исполнителя Омера Адама, который, как ожидается, соберет около 40 тысяч зрителей. На стадионе "А-Мошава" в Петах-Тикве пройдет концерт Бена Цура, на котором ожидается присутствие более 10 тысяч зрителей. Одновременно с этим на стадионе "Блумфилд" в Яффо выступит Эяль Голан. По оценкам организаторов, концерт также посетят десятки тысяч человек.

Из соображений безопасности правоохранительные органы намерены заранее перекрывать дороги, ведущие к стадионам, где пройдут мероприятия. Ожидается, что из-за этого будут перегружены и прилегающие улицы, на которых посетители концертов будут искать места для парковки. В полиции отмечают, что потоки автомобилей, направляющихся к различным площадкам, будут пересекаться, что приведет к дополнительным затруднениям движения.

В связи с этим полиция просит водителей заранее планировать маршруты, пользоваться общественным транспортом и учитывать возможные длительные задержки на дорогах в центральной части страны.

Наиболее серьезные заторы ожидаются в районе 4-го шоссе и развязки Геа, 20-го шоссе (Аялон), будут перегружены улицы Дерех Намир, Дерех А-Шалом, Жаботински, а также подъездные пути к Рамат-Гану, Бней-Браку, Петах-Тикве и южным районам Тель-Авива.

Ситуацию серьезно усугубят акции протеста ультраортодоксов против арестов дезертиров: накануне радикальное движение "Пелег Иерушалми" объявило о проведении "Дня Гнева", который парализует центр Израиля. Акции протеста, которые начнутся в послеобеденные часы, будут включать перегороженные трассы и могут перерасти в массовые беспорядки.

Израиль
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