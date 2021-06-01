Началась решающая встреча коалиционных переговоров

В "Кфар Макабия" в Рамат-Гане начинается встреча лидеров партий, ведущих переговоры о создании коалиции.

Глава партии ("Еш Атид") Яир Лапид, глава "Ямина" Нафтали Беннет, бывшая министр юстиции Айелет Шакед, глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар начинают беседу, в ходе которой им предстоит обсудить остающиеся на повестке дня разногласия.

Позднее к этой встрече присоединится глава НДИ Авигдор Либерман. Ранее глава НДИ выступил на конференции Всеизраильской коллегии адвокатов в Эйлате. "При наличии желания и доброй воли можно преодолеть разногласия", - сказал он.

Журналист Амит Сегаль сообщает, что судя по всему, Айелет Шакед войдет в состав комиссии по назначению судей. Министерство развития Негева и Галилеи останется в руках партии "Наш дом Израиль".

Глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар требует внести в коалиционное соглашение параграф о разделении функций юридического советника правительства. "Авода" и МЕРЕЦ категорически возражают против этого. Гидеон Саар, который предположительно будет министром юстции, добивается согласия на то, чтобы юридический советник правительства перестал быть главой государственного обвинения. Ситуация, при которой юридический советник должен решать, предъявлялть ли обвинение главе правительства, вызвала немало критики со стороны специалистов.