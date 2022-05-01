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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 08:00

Полиция: на 444-й трассе угонщик сбил пограничника, преступник задержан

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Полиция: на 444-й трассе угонщик сбил пограничника, преступник задержан

Полиция сообщает о задержании 29-летнего жителя Лода, который угнал автомобиль и в ночь на 1 мая протаранил временный блокпост на 444-й трассе около перекрестка Гиват Коах, сбив одного из бойцов пограничной полиции.

После того, как машина сбила пограничника, другие бойцы открыли огонь по автомобилю. Водитель выскочил и попытался скрыться. Через несколько часов поисков (был задействован полицейский вертолет) подозреваемый был задержан.

Пострадавший пограничник (41-летний отец пяти детей из Хадеры) был доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. По оценке медиков, состояние пострадавшего, получившего множественные травмы головы и конечностей, тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.


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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 мая 2022
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