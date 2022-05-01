В кибуце Нир-Элиягу полицейские саперы обезвредили три взрывных устройства
Полицейские саперы были направлены в кибуц Нир-Элиягу после того, как местные жители сообщили об обнаружении трех подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что опасения местных жителей подтвердились. Три самодельных взрывных устройства обезврежены саперами.
К расследованию подключились специалисты криминалистической лаборатории.
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