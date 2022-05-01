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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 21:06

В кибуце Нир-Элиягу полицейские саперы обезвредили три взрывных устройства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В кибуце Нир-Элиягу полицейские саперы обезвредили три взрывных устройства

Полицейские саперы были направлены в кибуц Нир-Элиягу после того, как местные жители сообщили об обнаружении трех подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что опасения местных жителей подтвердились. Три самодельных взрывных устройства обезврежены саперами.

К расследованию подключились специалисты криминалистической лаборатории.


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